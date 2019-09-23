Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором рассказал о причинах перепалки в соцсетях с Дмитрием Губерниевым.

— Не думал, что будет такой резонанс, — сказал Вольвич. — Суть была в том, что мы ездили на какое-то представление возле Красной площади в прошлом. Антураж был такой, что сейчас выйдут футболисты — и все должны радоваться. А мы были серой массовкой. Ждали много времени. Отношение было такое: «Так, вы кто там? Волейболисты? Ну ладно, выйдите, скажите пару слов». В итоге микрофон засбоил, кого-то неправильно представили. Все это было не классно.

Дима Мусэрский потом написал пост про это, а Губерниев прокомментировал, что, если мы два слова не можем связать — он не виноват. Вот я его в ответ и потроллил историей с Малафеевым. Потом оказалось, что это было слегка обидно. Ну, ничего, пусть следит за языком.

— Он сказал это в приватном разговоре. Все ведь что-то обсуждают в узком кругу.

— Согласен. Мы без диктофона тоже можем много кого обсудить. Но, считаю, что, если ты публичный человек — нормы морали соблюдаться все равно должны. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Вольвича