Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором рассказал, как вечеринки и алкоголь чуть не угробили его карьеру, атаке феминисток, конфликте с Губерниевым и отношении к политикам. Также он вспомнил о лихих 90-х в родном Нижневартовске.

— Что такое 90-е в Нижневартовске?

— Бандитизм, север, группировки, вахтовики, которые были при деньгах. Вечером страшновато. Запросто могли остановить.

— Эй, ты че такой длинный?

— Вот это прям классика. «Эй, слышь, длинный, ну-ка сюда иди». На пятки — и мчишь так, что Болт бы опешил.

— Ни разу не догнали?

— Один раз остановили с ножом. Я прям побелел. Реально было очень страшно. Подошел какой-то жуткий наркоман. А у меня было-то 15 рублей. Отдал — и побежал. И это все было в 50 м от центральной площади! В тот момент я просто офигел. Возле меня чувак с ножом, а все просто ходят мимо, как будто ничего не происходит. Еще как-то с другом шли, а там толпа. Ну, мы на пятки — и до свидания. Судьбу испытывать не очень хотелось.

— Толпа на толпу — было?

— Дрались-дрались. И с битами, и с дубинками, и с кастетами. Доставалось. И по голове прилетало. И не только в Нижневартовске. Задиристый я был. Это сейчас — вон какой спокойный. (Владимир Иванов)

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