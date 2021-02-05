Россиянки распрощались с Лигой чемпионов. Вылетели все три наши команды

Грустные итоги еврокубков для нашей Суперлиги — Париматч.

Осенью мы недоумевали по поводу выступления наших футбольных клубов в Лиге чемпионов. Увы, женские волейбольные вопреки ожиданиям выступили не лучше. Ни одна из трех команд не сумела пройти дальше группового этапа. И в олимпийском сезоне это не может не вызывать тревогу.

Где лидеры «Динамо»?

В П СЕТЫ ОЧКИ Эдзаджибаши 6 0 18:5 16 Динамо М 3 3 12:11 9 Штутгарт 2 4 10:14 7 Локомотив 1 5 5:15 4

К шестому туру шансы на выход из группы сохранялись только у московского «Динамо». Но для этого нужно было обыгрывать мощный «Эдзаджибаши». Причем для железных гарантий нельзя было отдавать турчанкам больше сета.

Однако на деле лишь на одну партию хватило нашей команды. В трех других москвички в среднем набирали только по 16 очков. Говоря прямо — это из области «без шансов». И это притом, что турчанки не показывали сверхволейбола. На «Динамо» у них уже не было никакой мотивации, поскольку первое место в группе они забронировали еще накануне. Но по ходу игры возникало впечатление, будто ничего не нужно именно россиянкам. Не было видно ни азарта, ни искр. Словно все изначально смирились с тем, что «Эдза» сильнее. Все это странно, потому что даже скромный немецкий «Штутгарт» и в первом туре, и во втором зарубился с грандом на пять сетов.

«Динамо» и «Эдзаджибаши» играли тяжеловато, но у турчанок в нужный момент тащили Джордан Ларсон и особенно Тияна Бошкович. У москвичек своего лидера не нашлось. У Натальи Перейры и Наталии Гончаровой — всего по 28% реализации. На двоих они атаковали 72 раза, а забили только 20. У соперниц одна только Бошкович настреляла в атаке 24. При 47 попытках. Плюс оформила пять результативных чехлов. И благо для нас это у нее еще подача не летела.

Тем не менее «Динамо» впервые за три года без плей-офф Лиги чемпионов. И с каждым годом игры с грандами даются команде все тяжелее.

В этой же группе был «Локомотив». Больше того, именно в Калининграде, городе, который также планирует принять мужской чемпионат мира 2022 года, проходил второй круг группового этапа. Но знаменитый вирус застал самую западную команду России врасплох. Выбыло сразу четыре игрока, включая обоих легионеров. Плюс главный тренер Андрей Воронков. В результате — три поражения на домашней площадке и последнее место в группе.

17-летние девчонки лучше легионеров

В П СЕТЫ ОЧКИ Новара 6 0 18:5 18 Хемик 4 2 15:6 15 Динамо Ак-Барс 2 4 7:13 6 Локомотив 0 6 2:18 0

Иного выступления ждали и от «Динамо Ак-Барс». В квартете с Казанью тоже был суперклуб — итальянская «Новара». И по раскладам относительно плей-офф после первого круга у россиянок не было других вариантов, кроме как обыгрывать ее.

Три первых партии получились боевыми. В первой у Казани был сетбол, но реализовать его не удалось. Вторую взяли. В третьей проиграли два необязательных розыгрыша при счете 22:23. А в четвертом сете итальянки упорхнули после 16:16.

После этого «Динамо Ак-Барс» разбил еще и польский чемпион — «Хемик». Можно было бы сказать, что нашу команду так выбило из колеи поражение от «Новары» — ведь цепляться с ней было абсолютно реально, и оттого 1:3 еще обиднее. Но в первом круге подопечные Ришата Гилязутдинова получили от того же «Хемика» те же 0:3. И сразу два таких поражения на что-то списать сложно.

Снова не убедили легионеры. Так, в ключевом матче с итальянками Арина Федоровцева, которой две недели назад исполнилось 17 лет, атаковала эффективнее и Саманты Фабрис, и Саманты Брисио. Она, кстати, стала самым результативным игроком встречи.

Другое дело, что в таком возрасте ждать стабильности сложно. И против «Хемика» у Арины не пошло. Вот только у обеих Самант все было еще хуже, в результате чего Гилязутдинов посадил их на скамейку, и больше они ни в этой, ни в следующей игре не выходили. В итоге получившая ощутимую игровую практику 17-летняя Татьяна Кадочкина настреляла 15 очков полькам, а чешкам на следующий день — 31.

В лице молодежи у Казани большие перспективы на будущее. Но того, что здесь и сейчас одна из двух лучших команд России за четыре матча с сильными европейскими клубами взяла один лишь сет, это не отменяет.

Все наши команды в этой Лиге чемпионов уступали конкурентам по скорости мысли и цепкости в защите. Плюс если у топ-клубов остро и сильно подает практически каждая, то у россиянок — один-два человека на весь состав. Но самое грустное — возникает ощущение, что даже те девушки, которые выигрывали чемпионаты Европы и выходили в «Финалы четырех» Лиги чемпионов, смирились с тем, что их регулярно обыгрывают турецкие и итальянские команды. И уже привыкают к залетам от немок и полячек.

Пора вспоминать, что не так давно боялись нас, а не мы.

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Скандичи», «Бусто-Арсицио», «Новара», «Конельяно» (все — Италия), «Эдзаджибаши», «Фенербахче», «Вакыфбанк» (все — Турция), «Хемик» (Польша).