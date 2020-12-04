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«Локо» упустил победу над итальянским топом в ЛЧ с 2:0. А потом неожиданно влетел немцам

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 10:45
3 декабря. Локомотив — Карловарско — 3:1. Фото CEV 3 декабря. Локомотив — Карловарско — 3:1. Фото CEV
3 декабря. Локомотив — Карловарско — 3:1. Фото CEV
Теперь новосибирцы на третьем месте в своей группе. Выйти в плей-офф будет сложно.

Лига чемпионов. Мужчины. Первый круг
Трентино (Италия) — Локомотив— 3:2 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 15:2)
Фридрихсхафен (Германия) — Локомотив — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
Локомотив — Карловарско (Чехия) — 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 25:22)
Положение команд после трех туров
1. Трентино — 8 очков
2. Фридрихсхафен — 6
3. Локомотив — 4
4. Карловарско — 0

За новосибирский «Локомотив» перед началом первого круга Лиги чемпионов была большая тревога. И хотя действующий чемпион страны был в шаге от возвращения в Россию «на коне», опасения, к сожалению, оправдались.

Диагональному пришлось стать связующим

Из-за сами понимаете какого вируса полететь на игры с командой не смог главный тренер Пламен Константинов. Временно главным в Италии был его ассистент Петар Шопов. Также «Локо» пришлось выходить на матчи без лидера Ильяса Куркаева и основного связующего Константина Абаева. Ко всем ковидным бедам добавились проблемы у Дмитрия Щербинина — опытный блокирующий восстанавливается после травмы.

При таких раскладах хорошим результатом представлялись две победы — над немцами и чехами. Шесть очков оставляли бы крепкие шансы на плей-офф. Однако железнодорожники остановились в двух розыгрышах от сенсации — едва не хлопнули мощный «Трентино» на его площадке.

Итальянская команда в конце октября без единого шанса вынесла «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. А тут — своя площадка, заметно ослабленный соперник. Казалось, все понятно.

Хотя у «Трентино» тоже были проблемы. На карантин отправились оба связующих. И пасовать против «Локо» пришлось диагональному Нимиру Абдель-Азизу. Но не спешите смеяться. Этот парень рос по карьере именно как связующий и был основным на этой позиции в сборной Нидерландов до 2015 года. А потом осознал, что забивать ему нравится куда больше, чем отдавать, и сменил амплуа. Получилось шикарно.

Но в игре против «Локо» Абдель-Азиз показал, что навыки из прошлой волейбольной жизни не растерял. Куда заметнее ощущалось его отсутствие в атаке — молодые итальянские диагональные откровенно не тянули.

А вот юниоры железнодорожников были в полном порядке. Пару центральных составили 20-летний Дмитрий Лызик и 18-летний Юрий Бражнюк. Они не то что в Лиги чемпионов раньше не играли — Бражнюк в середине ноября, выйдя на замену, дебютировал в «Суперлиге-Париматч». А тут — основа. Против «Трентино»!

Но парни справились. На «Локомотив» ничего не давило, и первые два сета команда отыграла в удовольствие, забомбив итальянцев страшными подачами. Дальше была равная концовка третьей партии, где чемпионы России вдруг осознали, что полудублирующим составом могут забрать три очка у одного из фаворитов ЛЧ. И, похоже, позволили себе лишние мысли.

Будь в составе «Локо» хотя бы основной связующий Абаев, итальянцев наверняка бы дожали. Хотя шансы и так были. Но в итоге дважды подряд получили обиднейшие 23:25 — и пришлось играть тай-брейк.

На котором Абдель-Азиз смял «Локомотив». При счете 4:2 он вышел на подачу — и выполнил ее... 11 раз. Три эйса, два переходящих, остальное — выбитый прием. Невероятная серия голландца похоронила шансы новосибирцев — на табло светились удивительные 2:15. Вместо столь нужной победы нашу команду эмоционально прибили.

Какие теперь расклады

В результате на следующую игру против «Фридрихсхафена» «Локо» просто не смог собраться. Второй команде Германии железнодорожники проиграли 0:3. У самих мало получалось в атаке плюс не удалось сдержать эстонского доигровщика Мартти Юнками, который реализовал сразу 11 атак из 17.

«Локомотив», казалось, мыслями все еще на вчерашнем тай-брейке с «Трентино». А встряхнуть команду заменами было сложно — все, кто мог, и так играли.

В итоге, несмотря на последующую ожидаемую победу над «Карловарско», «Локо» сейчас в тяжелом турнирном положении. Второй круг группового раунда ЛЧ пройдет в феврале в Германии. Первого места в группе новосибирцам уже не видать (шансы только теоретические), а вот за выход в плей-офф (туда попадут три лучших команды из пяти групп, занявшие вторые места) побороться еще реально. Как показывает опыт прошлых лет, для железного прохода нужно набирать 11 очков.

То есть «Локомотиву» в феврале нужно будет обыгрывать в трех-четырех партиях чехов и немцев, а также зацепить хотя бы две партии у «Трентино».

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