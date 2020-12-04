«Локо» упустил победу над итальянским топом в ЛЧ с 2:0. А потом неожиданно влетел немцам

Теперь новосибирцы на третьем месте в своей группе. Выйти в плей-офф будет сложно.

Лига чемпионов. Мужчины. Первый круг

Трентино (Италия) — Локомотив— 3:2 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 15:2)

Фридрихсхафен (Германия) — Локомотив — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

Локомотив — Карловарско (Чехия) — 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 25:22)

Положение команд после трех туров

1. Трентино — 8 очков

2. Фридрихсхафен — 6

3. Локомотив — 4

4. Карловарско — 0

За новосибирский «Локомотив» перед началом первого круга Лиги чемпионов была большая тревога. И хотя действующий чемпион страны был в шаге от возвращения в Россию «на коне», опасения, к сожалению, оправдались.

Диагональному пришлось стать связующим

Из-за сами понимаете какого вируса полететь на игры с командой не смог главный тренер Пламен Константинов. Временно главным в Италии был его ассистент Петар Шопов. Также «Локо» пришлось выходить на матчи без лидера Ильяса Куркаева и основного связующего Константина Абаева. Ко всем ковидным бедам добавились проблемы у Дмитрия Щербинина — опытный блокирующий восстанавливается после травмы.

При таких раскладах хорошим результатом представлялись две победы — над немцами и чехами. Шесть очков оставляли бы крепкие шансы на плей-офф. Однако железнодорожники остановились в двух розыгрышах от сенсации — едва не хлопнули мощный «Трентино» на его площадке.

Итальянская команда в конце октября без единого шанса вынесла «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. А тут — своя площадка, заметно ослабленный соперник. Казалось, все понятно.

Хотя у «Трентино» тоже были проблемы. На карантин отправились оба связующих. И пасовать против «Локо» пришлось диагональному Нимиру Абдель-Азизу. Но не спешите смеяться. Этот парень рос по карьере именно как связующий и был основным на этой позиции в сборной Нидерландов до 2015 года. А потом осознал, что забивать ему нравится куда больше, чем отдавать, и сменил амплуа. Получилось шикарно.

Но в игре против «Локо» Абдель-Азиз показал, что навыки из прошлой волейбольной жизни не растерял. Куда заметнее ощущалось его отсутствие в атаке — молодые итальянские диагональные откровенно не тянули.

А вот юниоры железнодорожников были в полном порядке. Пару центральных составили 20-летний Дмитрий Лызик и 18-летний Юрий Бражнюк. Они не то что в Лиги чемпионов раньше не играли — Бражнюк в середине ноября, выйдя на замену, дебютировал в «Суперлиге-Париматч». А тут — основа. Против «Трентино»!

Но парни справились. На «Локомотив» ничего не давило, и первые два сета команда отыграла в удовольствие, забомбив итальянцев страшными подачами. Дальше была равная концовка третьей партии, где чемпионы России вдруг осознали, что полудублирующим составом могут забрать три очка у одного из фаворитов ЛЧ. И, похоже, позволили себе лишние мысли.

Будь в составе «Локо» хотя бы основной связующий Абаев, итальянцев наверняка бы дожали. Хотя шансы и так были. Но в итоге дважды подряд получили обиднейшие 23:25 — и пришлось играть тай-брейк.

На котором Абдель-Азиз смял «Локомотив». При счете 4:2 он вышел на подачу — и выполнил ее... 11 раз. Три эйса, два переходящих, остальное — выбитый прием. Невероятная серия голландца похоронила шансы новосибирцев — на табло светились удивительные 2:15. Вместо столь нужной победы нашу команду эмоционально прибили.

Какие теперь расклады

В результате на следующую игру против «Фридрихсхафена» «Локо» просто не смог собраться. Второй команде Германии железнодорожники проиграли 0:3. У самих мало получалось в атаке плюс не удалось сдержать эстонского доигровщика Мартти Юнками, который реализовал сразу 11 атак из 17.

«Локомотив», казалось, мыслями все еще на вчерашнем тай-брейке с «Трентино». А встряхнуть команду заменами было сложно — все, кто мог, и так играли.

В итоге, несмотря на последующую ожидаемую победу над «Карловарско», «Локо» сейчас в тяжелом турнирном положении. Второй круг группового раунда ЛЧ пройдет в феврале в Германии. Первого места в группе новосибирцам уже не видать (шансы только теоретические), а вот за выход в плей-офф (туда попадут три лучших команды из пяти групп, занявшие вторые места) побороться еще реально. Как показывает опыт прошлых лет, для железного прохода нужно набирать 11 очков.

Outstanding performance for Drazen Luburic ?



He scores 25, hits 61% in attack and also hits 5 aces!

The well-deserved MVP ?#CLVolleyM pic.twitter.com/TNku7whDPy — Champions League Volley (@CEVolleyballCL) December 3, 2020

То есть «Локомотиву» в феврале нужно будет обыгрывать в трех-четырех партиях чехов и немцев, а также зацепить хотя бы две партии у «Трентино».