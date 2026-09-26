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Российские волейбольные клубы могут вернуться в еврокубки с сезона 2027/28

Российские волейбольные клубы могут вернуться в еврокубки с сезона-2027/28. Об этом заявил глава польской федерации

Егор Сергеев
корреспондент
Волейболист «Зенита-Казань» Максим Михайлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Приятный инсайд.

Европейская конфедерация волейбола (CEV) намерена разрешить российским командам участвовать в еврокубках с сезона-2027/28, заявил президент польского союза Себастьян Свидерски в интервью Polsat News.

Подтверждения нет

По информации функционера, российским клубам могут дать один год для подготовки к возвращению на европейскую арену. При этом домашние матчи команд в сезоне-2027/28, вероятно, будут проходить за пределами России. Одним из возможных мест проведения таких встреч может стать Белград, однако окончательные условия участия российских клубов пока неизвестны.

Свидерски сообщил о планах Европейской конфедерации в интервью Polsat. При этом официального постановления CEV с подтверждением допуска и конкретными условиями пока нет.

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Сборные России уже вернулись в систему FIVB

Российские клубы не участвуют в международных и континентальных соревнованиях с марта 2022 года. Ситуация начала меняться летом 2026 года — 8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене ограничений для российских спортсменов и технических специалистов на соревнованиях под своей эгидой.

Организация также заявила о восстановлении российских национальных команд в мировом рейтинге с сохранением набранных до отстранения очков. Вопрос использования российского флага, гимна и другой национальной символики FIVB оставила на согласование с CEV и другими международными спортивными организациями.

Интересно, что тогда Свидерски был шокирован решением международной организации.

«Я был уверен, это фейк. Мне подтвердили эту информацию устно. Теперь я ожидаю звонка из FIVB: хочу услышать объяснение. Мы ждем указаний от нашей страны, от министерства, от правительства, от государства. На сегодняшний день мы знаем, матчи России в Польше невозможны. Мы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, у нас есть Международная федерация волейбола, которая заставит нас разрешить России выступать на нашей территории, а с другой, наша собственная страна, где россиянам не будут выдавать въездные визы», — говорил президент Польского волейбольного союза в июле.

В августе FIVB сделала следующий шаг и официально подтвердила участие мужской и женской сборных России в Лиге наций 2027 года. Теперь на пороге очередной — и, откровенно говоря, долгожданный — прорыв.

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