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ЕКВ допустила сборные России до международных турниров по волейболу: условия участия определят позже

«Точно будем на лидирующих позициях». Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Максим Клементьев
Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Условия участия определят позже.

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ждем чемпионат Европы

Решение было принято административным советом ЕКВ в рамках ее генеральной ассамблеи. «Конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее», — говорится в документе.

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд ЕКВ определит позднее.

Теперь наши сборные смогут сыграть на чемпионатах Европы: и у мужчин, и у женщин турниры пройдут в 2028 году.

«Следующим вопросом на повестке дня является возвращение отечественных клубов на европейские соревнования. Ожидаем, что в ближайшее время коллеги из ЕКВ прояснят, когда и как наши команды смогут выйти на континентальную арену», — прокомментировал решение президент ВФВ Станислав Шевченко.

Ранее журналист Якуб Балцержак сообщил, что российские команды смогут выступать на соревнованиях под эгидой ЕКВ с сезона-2027/28.

Еще 8 июля решение о снятии всех санкций с наших сборных приняла Международная федерация волейбола (ФИВБ). Неудивительно, что европейцы аналогичный вердикт затянули на несколько месяцев. Главное, он в итоге был принят.

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Реакция

Олимпийский чемпион-2012 по волейболу Александр Волков уверен: после возвращения наша мужская сборная будет в числе лучших в Европе. «Конечно, радостное и долгожданное событие. Я думаю, мы точно будем на лидирующих позициях», — цитирует спортсмена ТАСС.

Насчет женской команды Александр выразил довольно сдержанный оптимизм: «Если все игроки, выступающие в зарубежных клубах, вернутся в сборную, то полноценным составом будем конкурентоспособными».

По мнению двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и Европы Екатерины Гамовой, после возвращения у наших сборных могут возникнуть проблемы.

«Мы не можем понимать, на каком уровне наша команда находится. Потому что пришло много игроков, у нас не было опыта в международных соревнованиях. Немало спортсменов выступает за зарубежные клубы, это вселяет оптимизм в плане уровня сборной, но много играет и в отечественном чемпионате», — сказала она ТАСС.

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Сборная России по волейболу
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