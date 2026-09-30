«Точно будем на лидирующих позициях». Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Условия участия определят позже.

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ждем чемпионат Европы

Решение было принято административным советом ЕКВ в рамках ее генеральной ассамблеи. «Конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее», — говорится в документе.

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд ЕКВ определит позднее.

Теперь наши сборные смогут сыграть на чемпионатах Европы: и у мужчин, и у женщин турниры пройдут в 2028 году.

«Следующим вопросом на повестке дня является возвращение отечественных клубов на европейские соревнования. Ожидаем, что в ближайшее время коллеги из ЕКВ прояснят, когда и как наши команды смогут выйти на континентальную арену», — прокомментировал решение президент ВФВ Станислав Шевченко.

Ранее журналист Якуб Балцержак сообщил, что российские команды смогут выступать на соревнованиях под эгидой ЕКВ с сезона-2027/28.

Еще 8 июля решение о снятии всех санкций с наших сборных приняла Международная федерация волейбола (ФИВБ). Неудивительно, что европейцы аналогичный вердикт затянули на несколько месяцев. Главное, он в итоге был принят.

Реакция

Олимпийский чемпион-2012 по волейболу Александр Волков уверен: после возвращения наша мужская сборная будет в числе лучших в Европе. «Конечно, радостное и долгожданное событие. Я думаю, мы точно будем на лидирующих позициях», — цитирует спортсмена ТАСС.

Насчет женской команды Александр выразил довольно сдержанный оптимизм: «Если все игроки, выступающие в зарубежных клубах, вернутся в сборную, то полноценным составом будем конкурентоспособными».

По мнению двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и Европы Екатерины Гамовой, после возвращения у наших сборных могут возникнуть проблемы.

«Мы не можем понимать, на каком уровне наша команда находится. Потому что пришло много игроков, у нас не было опыта в международных соревнованиях. Немало спортсменов выступает за зарубежные клубы, это вселяет оптимизм в плане уровня сборной, но много играет и в отечественном чемпионате», — сказала она ТАСС.