Звездный Зайцев пока не спасает. «Кузбасс» дважды проиграл в Лиге чемпионов

Кемеровчане сильно осложнили себе шансы на выход из группы.

Лига чемпионов. Мужчины. Первый круг

«Кузбасс» — «Модена» (Италия) — 1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 28:30)

«Кнак» (Бельгия) — «Кузбасс» — 0:3 (24:26, 16:25, 20:25)

«Варшава» (Польша) — «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)

Положение команд после трех туров

1. «Модена» — 8 очков

2. «Варшава» — 6

3. «Кузбасс «— 3

4. «Кнак» — 1

«Кузбасс», чемпион России-2019, пережил очень непростое межсезонье. Команда потеряла больше половины основного состава: в Питер перебрались Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий, в «Динамо» — Ярослав Подлесных и Лаури Керминен. Разумеется, руководство подыскало замены ушедшим, но тренеру Алексею Вербову достался совершенно новый, несыгранный коллектив.

Вместе с тем кемеровчанам удалось выхватить козырь из трансферной колоды карт — сибиряки сумели подписать одного из самых популярных диагональных мира Ивана Зайцева. Казалось, фигура такого масштаба будет на себе вытаскивать концовки равных матчей, да и вообще вести команду к успехам. Однако пока у русского итальянца получается далеко не все.

Да, иногда он эффектно забивает с невероятных позиций, а подать может так, что мяч свистит рядом с ушами соперника со страшной силой. Но ровно так же Иван и проваливает игровые отрезки, причем в важнейшие моменты.

В решающем матче за попадание в «Финал четырех» Кубка России с «Динамо» Зайцев на тай-брейке не набрал ни одного очка. 0 из 4 в атаке и ряд ошибок. В итоге «Кузбасс» проиграл и впервые за четыре года не вышел в финальный этап турнира.

Теперь вот Лига чемпионов. В матче со своей бывшей командой — «Моденой» — диагональный был хорош, настрелял сразу 23 очка. Но Зайцев вообще мог стать героем встречи. Однако в четвертом сете, ведя 16:12 и 21:19, «Кузбасс» проиграл и остался без тай-брейка. Причем в концовке партии Иван, который жег в третьем сете, из выгодных позиций несколько раз бил в аут. Как итог — 1:3 и 0 очков у команды.

«Кнак» наша команда ожидаемо переиграла. Но затем был, пожалуй, ключевой матч за плей-офф Лиги чемпионов — с «Варшавой». Победитель получал хорошие виды на четвертьфинал, проигравший сильно осложнял шансы на проход дальше. И в такой важной игре у «Кузбасса» не получилось вообще ничего. Команды на равных приходили к развязке первых двух сетов — и там поляки легко отрывались. А третья партия прошла вообще была без вариантов. В атаке у Кемерово не шло совсем. И у Зайцева в этой игре — только семь результативных атак из 21 попытки. Безусловно, есть вопросы и к Игорю Кобзарю, но все-таки от звездного легионера чудес ждешь всегда. Особенно, когда команде тяжело.

Будем надеяться, к февралю «Кузбасс» сумеет разогнаться. Шансы на выход из группы в Лиге чемпионов еще сохраняются. Правда, для этого нужно одержать три победы во втором круге. В Модене. Причем со счетом 3:0 или 3:1, до тай-брейка доводить нельзя. Задачка не из простых. Но если Кемерово сыграет максимально дисциплинированно и вдохновенно, а Зайцев проведет на топ-уровне не отдельные отрезки, а все матчи, — это абсолютно реально.