Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
Главная
Волейбол
Еврокубки

Сегодня, 20:34

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Зират Банкаси» в Лиге чемпионов

Евгений Петров
Корреспондент

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин московское «Динамо» победило турецкий «Зират Банкаси» (3:0).

Счет в партиях — 25:12, 25:20, 25:15 в пользу российского клуба. «Динамо» лидирует в группе В, имея в активе восемь очков в трех матчах. У турецкой команды шесть очков и второе место.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

«Зират Банкаси» (Турция) — «Динамо» (Россия) — 0:3 (12:25, 20:25, 15:25)

13 января.

ВК Динамо (Москва)
2
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новосибирскому «Локомотиву» засчитана техническая победа над «Марибором» в матче Лиги чемпионов
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости