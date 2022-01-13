Московское «Динамо» на выезде обыграло «Зират Банкаси» в Лиге чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин московское «Динамо» победило турецкий «Зират Банкаси» (3:0).

Счет в партиях — 25:12, 25:20, 25:15 в пользу российского клуба. «Динамо» лидирует в группе В, имея в активе восемь очков в трех матчах. У турецкой команды шесть очков и второе место.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

«Зират Банкаси» (Турция) — «Динамо» (Россия) — 0:3 (12:25, 20:25, 15:25)

13 января.