Петербургский «Зенит» обыграл «Бенфику» в первом матче Лиги чемпионов
21:08
Петербургский «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:0 в групповом этапе Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.
Счет матча в партиях — 25:19, 25:16, 25:23 в пользу российскиой команды.
В следующем туре 15 декабря «Зенит СПб» сыграет с сербской командой «Войводина».
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
Группа D
«Зенит СПб» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:23)
1 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/champions/2021-2022/
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