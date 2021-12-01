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Петербургский «Зенит» обыграл «Бенфику» в первом матче Лиги чемпионов

21:08
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Петербургский «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:0 в групповом этапе Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.

Счет матча в партиях — 25:19, 25:16, 25:23 в пользу российскиой команды.

В следующем туре 15 декабря «Зенит СПб» сыграет с сербской командой «Войводина».

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа D

«Зенит СПб» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:23)

1 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/champions/2021-2022/

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Анна Горшкова все материалы автора
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