"Зенит-Казань" обыграл "Халькбанк" в Лиге чемпионов, петербургский "Зенит" выиграл у "Фридрихсхафена"

В мужской волейбольной Лиге чемпионов состоялись очередной матчи группового турнира.

"Зенит-Казань" в группе А дома обыграл турецкий "Халькбанк" - 3:0 (25:14, 25:22, 28:26). "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче группы С выиграл у немецкого "Фридрихсхафена" - 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). Оба российских клуба заняли первое место в своих группах и вышли в плей-офф.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа A

"Зенит-Казань" (Россия) - "Халькбанк (Турция) - 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)

Группа C

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Фридрихсхафен" (Германия) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

27 февраля.