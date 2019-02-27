"Зенит-Казань" обыграл "Халькбанк" в Лиге чемпионов, петербургский "Зенит" выиграл у "Фридрихсхафена"

В мужской волейбольной Лиге чемпионов состоялись очередной матчи группового турнира.
"Зенит-Казань" в группе А дома обыграл турецкий "Халькбанк" - 3:0 (25:14, 25:22, 28:26). "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче группы С выиграл у немецкого "Фридрихсхафена" - 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). Оба российских клуба заняли первое место в своих группах и вышли в плей-офф.
Лига чемпионов. Мужчины
Группа A
"Зенит-Казань" (Россия) - "Халькбанк (Турция) - 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)
Группа C
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Фридрихсхафен" (Германия) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)
27 февраля.
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