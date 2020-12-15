«Зенит» обыграл «Хебыр» в 1/8 финала Кубка ЕКВ
21:32
В матче 1/8 финала Кубка ЕКВ волейболисты петербургского «Зенита» обыграли болгарский «Хебыр» (3:1). Счет в партиях — 24:26, 26:24, 25:14, 25:11 в пользу российского клуба.
«Зенит» пробился в 1/4 финала, где сыграет с победителем пары между чешским «Либерецем» и белорусским «Строителем» из Минска.
Кубок ЕКВ. Мужчины
1/8 финала
«Зенит» СПб (Россия) — «Хебыр» (Болгария) — 3:1 (24:26, 26:24, 25:14, 25:11)
15 декабря
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю