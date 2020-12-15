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«Зенит» обыграл «Хебыр» в 1/8 финала Кубка ЕКВ

21:32
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В матче 1/8 финала Кубка ЕКВ волейболисты петербургского «Зенита» обыграли болгарский «Хебыр» (3:1). Счет в партиях — 24:26, 26:24, 25:14, 25:11 в пользу российского клуба.

«Зенит» пробился в 1/4 финала, где сыграет с победителем пары между чешским «Либерецем» и белорусским «Строителем» из Минска.

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/8 финала

«Зенит» СПб (Россия) — «Хебыр» (Болгария) — 3:1 (24:26, 26:24, 25:14, 25:11)

15 декабря

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