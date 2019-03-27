Волейболисты "Белогорья" победили "Милан" и выиграли Кубок вызова

"Белогорье" в ответном финальном матче Кубка вызова обыграло "Милан" со счетом 3:0. Команда стала обладателем трофея - первая игра заевршилась в пользу итальянского клуба - 3:2.

Кубок вызова является третьим по рангу европейским турниром. Ранее трофей выигрывала только одна российская команда - "Факел" из Нового Уренгоя.

"Белогорье" ранее выигрывало 3 Лиги чемпионов и 2 Кубка ЕКВ. Также на счету команды победа на клубном чемпионате мира в 2014 году.

Волейбол

Кубок вызова

Мужчины

Финал

"Белогорье" (Россия) - "Милан" (Италия) - 3:0 (27:25, 25:19, 25:19)

Первый матч - 2:3.