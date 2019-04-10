Вильфредо Леон: "Мне было хорошо в Казани"

Доигровщик "Перуджи" Вильфредо Леон отметил, что ему было приятно вернуться в Казань. Там итальянская команда проиграла "Зениту" (1:3) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и покинула турнир.

– Я провел здесь четыре отличных года, – сказал Леон после матча. – Мне было хорошо в Казани. Мы выиграли много трофеев. Мне знакома эта публика. Я очень расстроился, что мы сегодня не выиграли. Надо посмотреть статистику, проанализировать ошибки. Мне кажется, что все-таки вторую партию мы должны были выигрывать. Если бы мы повели 2:0, то все бы пошло иначе. Нам не хватило чуть-чуть. Спасибо зрителям за поддержку. Я помню Казань. (Артур Еникеев)