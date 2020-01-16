Ведьмак Земченок. Эпичный анонс матча «Зенита» в Лиге чемпионов

Вы только что перестали напевать про чеканную монету? ?

Мы принесли вам еще одну песню, которая поселится в голове на ближайшую неделю! ?@zema13 ???

Кстати, по промокоду VEDMAK вы получите скидку 15% ?

?? https://t.co/UDjpVf9Pn3#МыЗенитКазань pic.twitter.com/SjOj588Qhp