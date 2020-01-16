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Ведьмак Земченок. Эпичный анонс матча «Зенита» в Лиге чемпионов

21:16

Казанский «Зенит» сделал креативный видеоанонс матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ястржебски». Чемпионы России попросили поддержать болельщиков, исполнив переделку хита из сериала «Ведьмак». В роли Ведьмака Геральта выступил Денис Земченок.

Матч «Зенит» — «Ястржебски» состоится 18 января.

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