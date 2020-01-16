Ведьмак Земченок. Эпичный анонс матча «Зенита» в Лиге чемпионов
21:16
Казанский «Зенит» сделал креативный видеоанонс матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ястржебски». Чемпионы России попросили поддержать болельщиков, исполнив переделку хита из сериала «Ведьмак». В роли Ведьмака Геральта выступил Денис Земченок.
Вы только что перестали напевать про чеканную монету? ?— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) January 16, 2020
Мы принесли вам еще одну песню, которая поселится в голове на ближайшую неделю! ?@zema13 ???
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Матч «Зенит» — «Ястржебски» состоится 18 января.
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