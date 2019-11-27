«Уралочка» уступила «Канну» в женской Лиге чемпионов
27 ноября 2019, 19:10
В матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу «Уралочка-НТМК» уступила французскому клубу «Канн» — 2:3. Счет в партиях — 28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15.
«Канн» с пятью очками возглавил турнирную таблицу группы Е с пятью очками. У «Уралочки» одно очко и третье место.
Лига чемпионов. Женщины
Группа E
«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Канн» (Франция) — 2:3 (28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15)
27 ноября.
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