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«Уралочка» уступила «Канну» в женской Лиге чемпионов

27 ноября 2019, 19:10
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В матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу «Уралочка-НТМК» уступила французскому клубу «Канн» — 2:3. Счет в партиях — 28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15.

«Канн» с пятью очками возглавил турнирную таблицу группы Е с пятью очками. У «Уралочки» одно очко и третье место.

Лига чемпионов. Женщины

Группа E

«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Канн» (Франция) — 2:3 (28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15)

27 ноября.

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