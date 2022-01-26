«Уралочка-НТМК» выбыла на стадии 1/4 финала Кубка ЕКВ

Волейболистки женской волейбольной команды «Уралочка-НТМК» выиграли у «Экзачибаши» в ответном матче 1/4 финала Кубка ЕКВ. Российская команда победила турчанок на тай-брейке — 17:25, 26:24, 29:31, 25:19, 15:6.

Однако поражение в первом матче в трех сетах не позволило «Уралочке-НТМК» выйти в полуфинал турнира. По сумме двух игр российский клуб завершил выступление в турнире.