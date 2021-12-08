Московское «Динамо» обыграло «Тюрк Хава Йоллары» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин московское «Динамо» в гостях победило турецкий «Тюрк Хава Йоллары» (3:2).

Счет в партиях — 25:23, 16:25, 25:17, 19:25, 15:9 в пользу российского клуба. «Динамо» набрало пять очков и занимает второе место в группе С. У турецкого клуба одно очко и третья позиция.

Лига чемпионов. Женщины

Группа C

«Тюрк Хава Йоллары» (Турция) — Динамо М (Россия) — 2:3 (23:25, 25:16, 17:25, 25:19, 9:15)