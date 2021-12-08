Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Еврокубки

Московское «Динамо» обыграло «Тюрк Хава Йоллары» в матче волейбольной Лиги чемпионов

20:18
Теги:

Московское «Динамо» обыграло «Тюрк Хава Йоллары» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин московское «Динамо» в гостях победило турецкий «Тюрк Хава Йоллары» (3:2).

Счет в партиях — 25:23, 16:25, 25:17, 19:25, 15:9 в пользу российского клуба. «Динамо» набрало пять очков и занимает второе место в группе С. У турецкого клуба одно очко и третья позиция.

Лига чемпионов. Женщины

Группа C

«Тюрк Хава Йоллары» (Турция) — Динамо М (Россия) — 2:3 (23:25, 25:16, 17:25, 25:19, 9:15)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
Украинского журналиста назвали идиотом за слова о смерти Гамулы
0