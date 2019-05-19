Татьяна Кошелева: "Зенит" не показал лучший волейбол. Но это не значит, что он не хотел хорошо играть"

Российская волейболистка Татьяна Кошелева, ставшая гостьей редакции "СЭ", прокомментировала поражение казанского "Зенита" в финале мужской Лиги чемпионов.

Команда Владимира Алекно уступила итальянской "Любе Чивитанова" со счетом 1:3, причем один из сетов уступила со счетом 12:25, и ни в одной из проигранных партий не набрала даже 20 очков.

– Как человек, который болел за наш, российский клуб, я расстроена результатом. Но как человек, понимающий спорт, я могу сказать, что поражения – часть игры, они неизбежны. "Зенит" показывал прекрасный волейбол на протяжении последних лет. Оставаться высоко на длительный период не каждому под силу. В финале сложилось так, что ребята не смогли показать свою лучшую игру. Но это не значит, что они не хотели хорошо играть. Это может означать, что они устали, выдохлись, было много эмоций, ответственности, много факторов. Но ни в коем случае это не было нежелание с этим всем справиться.

Думаю, каждый из волейболистов "Зенита" расстроен и понимает, что они приехали на финал за другим результатом. Давайте порадуемся за итальянский клуб, а для себя сделаем правильные выводы. Думаю, зенитовцы это понимают, и будут смотреть вперед, – сказала Кошелева.(Дмитрий Кузнецов)

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