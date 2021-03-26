Пострадавший фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, собирается обратиться в полицию

Фанат волейбольного «Динамо» Дмитрий Соловьев рассказал о самочувствии после того, как оказался в реанимации после ответного матча в финале Кубка Европейской конфедерации против «Зенита».

Во время празднования чемпионства Соловеьев выбежал на паркет. Работники арены старались уговорить болельщика покинуть площадку. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь.

«Голова очень сильно болит, головокружение. Я получил выписку из больницы. На основании этой бумаги поеду писать заявление в полицию. Пусть разбираются, что за отморозки это вообще. Кто бил, знали, как это делать. Боюсь, что это были хулиганы «Зенита» переодетые», — приводит слова Соловьева 78.ru.

В петербургском клубе сообщили, что Соловьев был в состоянии алкогольного опьянения.

Встреча прошла 25 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой московского клуба (3-1, первая игра финала завершилась победой москвичей со счетом 3-2).