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Пострадавший фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, собирается обратиться в полицию

13:04
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Фанат волейбольного «Динамо» Дмитрий Соловьев рассказал о самочувствии после того, как оказался в реанимации после ответного матча в финале Кубка Европейской конфедерации против «Зенита».

Во время празднования чемпионства Соловеьев выбежал на паркет. Работники арены старались уговорить болельщика покинуть площадку. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь.

«Голова очень сильно болит, головокружение. Я получил выписку из больницы. На основании этой бумаги поеду писать заявление в полицию. Пусть разбираются, что за отморозки это вообще. Кто бил, знали, как это делать. Боюсь, что это были хулиганы «Зенита» переодетые», — приводит слова Соловьева 78.ru.

В петербургском клубе сообщили, что Соловьев был в состоянии алкогольного опьянения.

Встреча прошла 25 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой московского клуба (3-1, первая игра финала завершилась победой москвичей со счетом 3-2).

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2021-03-26/izbitii_v_peterburge_bolelshik_voleibolnogo_dinamo_nazval_styuardov_otmorozkami

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