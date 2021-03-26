Пострадавший фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, находился в состоянии алкогольного опьянения

Петербургский «Зенит» на официальном сайте прокомментировал инцидент, произошедший после ответного матча в финале Кубка Европейской конфедерации против «Динамо».

Во время празднования чемпионства на паркет выбежал фанат бело-голубых Дмитрий Соловьев. Работники арены старались уговорить болельщика покинуть площадку, но безрезультатно. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь.

«В процессе церемонии награждения между фанатским сектором московского «Динамо» и службами, ответственными за обеспечение правопорядка на матче, случился инцидент. Один из болельщиков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении всего матча допускавший провокационные действия в адрес стюардов, а на неоднократные профилактические беседы со стороны последних реагировавший нецензурной бранью, выбежал на площадку, создав угрозу безопасности для игроков обеих команд и их маленьких детей.

Данный болельщик (Дмитрий С., известный в СМИ как «Дима Челси») на протяжении многих лет является лидером активной бойцовской динамовской фан-группировки. При этом болельщик позиционирует себя как сотрудник «Динамо», — говорится в заявлении клуба.

Встреча прошла 25 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой московского клуба (3-1, первая игра финала завершилась победой москвичей со счетом 3-2).