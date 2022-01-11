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Новосибирскому «Локомотиву» зачитана техническая победа над «Марибором» в матче Лиги чемпионов

17:29
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Матч в рамках третьего круга четвертого раунда Лиги чемпионов «Локомотив-Новосибирск» (Россия) — «Марибор» (Словения) отменен в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в составе коллектива из Словении, сообщает сайт российской команды.

Словенской команде было засчитано техническое поражение.

«Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы С.

Дополнительная информация:

https://lokovolley.com/news/club/55628/

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Иван Шитик все материалы автора
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