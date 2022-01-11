Новосибирскому «Локомотиву» зачитана техническая победа над «Марибором» в матче Лиги чемпионов
17:29
Матч в рамках третьего круга четвертого раунда Лиги чемпионов «Локомотив-Новосибирск» (Россия) — «Марибор» (Словения) отменен в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в составе коллектива из Словении, сообщает сайт российской команды.
Словенской команде было засчитано техническое поражение.
«Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы С.
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