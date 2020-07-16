Мужское и женское «Динамо» получат уайлд-кард для участия в Лиге чемпионов
18:33
Мужское и женское «Динамо» получат специальное приглашение (уайлд-кард) для выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
— Под критерии Европейской конфедерации волейбола для выступления в Лиге чемпионов подходят мужской и женский клубы «Динамо», — заявил секретарь ВФВ Александр Яременко в интервью ТАСС. — Они выразили желание воспользоваться данной возможностью.
Клубы начнут выступления в турнире с квалификационного раунда.
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