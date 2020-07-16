Мужское и женское «Динамо» получат уайлд-кард для участия в Лиге чемпионов

Мужское и женское «Динамо» получат специальное приглашение (уайлд-кард) для выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

— Под критерии Европейской конфедерации волейбола для выступления в Лиге чемпионов подходят мужской и женский клубы «Динамо», — заявил секретарь ВФВ Александр Яременко в интервью ТАСС. — Они выразили желание воспользоваться данной возможностью.

Клубы начнут выступления в турнире с квалификационного раунда.