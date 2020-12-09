Московское «Динамо» уступило «Штутгарту» в Лиге чемпионов

Московское «Динамо» в матче 2-го тура женской Лиги чемпионов в пяти партиях уступило «Штутгарту» (2:3). Решающий сет россиянки уступили 11:15.

После двух сыгранных матчей у команд по три набранных очка. Во второй встрече группы «Калиниград» сыграет сегодня против «Эджзаджибаши», который лидировал до этого тура.

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

Динамо М (Россия) — Штутгарт (Германия) — 2:3 (27:29, 25:13, 25:22, 14:25, 11:15)

9 декабря.