Московское «Динамо» проиграло «Трентино» в квалификации Лиги чемпионов

В рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов московское «Динамо» уступило итальянскому «Трентино». Российский клуб не сумел выиграть ни одной партии — 0:3.

Ранее «Динамо» со счетом 3:0 обыграло швейцарский «Амрисвиль». В оставшемся матче группы, который состоится 29 октября, эта команда сыграет с «Трентино».

Напомним, из трех команд лишь одна получит путевку в групповой этап турнира.