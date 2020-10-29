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Московское «Динамо» проиграло «Трентино» в квалификации Лиги чемпионов

00:32
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В рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов московское «Динамо» уступило итальянскому «Трентино». Российский клуб не сумел выиграть ни одной партии — 0:3.

Ранее «Динамо» со счетом 3:0 обыграло швейцарский «Амрисвиль». В оставшемся матче группы, который состоится 29 октября, эта команда сыграет с «Трентино».

Напомним, из трех команд лишь одна получит путевку в групповой этап турнира.

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