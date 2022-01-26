Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в Лиге чемпионов

Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд на групповом этапе Лиги чемпионов по волейболу. Москвичи на своей площадке в трех сетах уверенно победили бельгийский «Гринярд».

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

Динамо М (Россия) — Гринярд (Бельгия) — 3:0 (25:16, 25:15, 25:18)

Группа E

Фенербахче (Турция) — Трентино (Италия) — 0:3 (20:25, 18:25, 16:25)