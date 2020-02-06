Московское «Динамо» обыграло «Уралочку» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу московское «Динамо» в гостях выиграло у «Уралочки-НТМК» — 3:0. Счет в партиях — 25:20, 25:16, 25:23.

«Динамо» занимает второе место в группе Е, имея в активе девять очков. У «Уралочки» пять очков и четвертое место. Команда лишилась шансов выйти в плей-офф.

Лига чемпионов. Женщины

Группа E

«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Динамо» М (Россия) — 0:3 (20:25, 16:25, 23:25)