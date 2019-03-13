Московское "Динамо" обыграло турецкий "Вакыфбанк" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала женской волейбольной Лиги чемпионов московское "Динамо" дома обыграло турецкий клуб "Вакыфбанк" - 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

В составе победителей самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 26 очков. Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.

Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала

Первый матч

"Динамо" (Москва, Россия) - "Вакыфбанк" (Турция) - 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13)

13 марта.