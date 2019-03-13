Московское "Динамо" обыграло турецкий "Вакыфбанк" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала женской волейбольной Лиги чемпионов московское "Динамо" дома обыграло турецкий клуб "Вакыфбанк" - 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).
В составе победителей самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 26 очков. Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.
Лига чемпионов. Женщины
1/4 финала
Первый матч
"Динамо" (Москва, Россия) - "Вакыфбанк" (Турция) - 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13)
13 марта.
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2018-2019/playoff/
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