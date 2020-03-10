Матчи «Факела» и «Динамо» в Италии отложены из-за коронавируса

Ответный матч «Факела» из Нового Уренгоя в мужской Лиге чемпионов и игру женского «Динамо» из Казани в Кубке Европейской конфедерации в Италии отложили из-за коронавируса, сообщает World of Volley.

Ранее Европейская конфедерация волейбола отказала «Динамо» и «Факелу» в переносе ответных матчей 1/4 финала из итальянских городов Бусто-Арсицио и Перуджи, хотя оба клуба просили перенести эти встречи из Италии на нейтральную территорию из-за ситуации с коронавирусом. При этом CEV перенесла другие шесть еврокубковых игр, которые должны были пройти в Италии, Польше и Турции, на нейтральную территорию — в Словению.