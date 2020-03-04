«Локомотив» вслед за питерским «Зенитом» вышел в полуфинал Кубка ЕКВ

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка ЕКВ среди мужчин. В 1/4 финала железнодорожники дважды в трех сетах победили «Линдеманс» из Бельгии.

Ранее в полуфинал турнира также пробились «Галатасарай» и питерский «Зенит», обыгравший немецкий «Унтерхахинг». Четвертый полуфиналист определится в противостоянии «Аяччо» — «Модена». Первую игру итальянцы выиграли 3:0.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/4 финала

Ответный матч

«Линдеманс» (Бельгия) — «Локомотив» (Россия) — 0:3 (12:25, 19:25, 23:25)

Первый матч — 0:3