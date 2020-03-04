«Локомотив» вслед за питерским «Зенитом» вышел в полуфинал Кубка ЕКВ
4 марта 2020, 23:58
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка ЕКВ среди мужчин. В 1/4 финала железнодорожники дважды в трех сетах победили «Линдеманс» из Бельгии.
Ранее в полуфинал турнира также пробились «Галатасарай» и питерский «Зенит», обыгравший немецкий «Унтерхахинг». Четвертый полуфиналист определится в противостоянии «Аяччо» — «Модена». Первую игру итальянцы выиграли 3:0.
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/4 финала
Ответный матч
«Линдеманс» (Бельгия) — «Локомотив» (Россия) — 0:3 (12:25, 19:25, 23:25)
Первый матч — 0:3
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