«Локомотив» обыграл «Штутгарт» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа женской лиги чемпионов по волейболу калининградский «Локомотив» дома победил «Штутгарт» (3:0).

Российский клуб набрал четыре очка и догнал в таблице «Штутгарт» и московское «Динамо». В следующем матче «Локо» сыграет с «Динамо». Игра 2 февраля 2021 года.

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Штутгарт» (Германия) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)

10 декабря.