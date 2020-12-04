«Локомотив» обыграл «Карловы-Вары» в Лиге чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин новосибирский «Локомотив» победил «Карловы-Вары» (3:1). Счет в партиях — 25:19, 25:27, 25:18, 25:22 в пользу российского клуба.

«Локомотив» набрал четыре очка и стал третьим в группе, не сумев пробиться в плей-офф. Из группы вышли немецкий «Фридрихсхафен» и итальянский «Трентино».

Лига чемпионов. Мужчины

Группа E

«Локомотив» (Россия) — «Карловы-Вары» (Чехия) — 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 25:22)

3 декабря.