«Локомотив» обыграл «Карловы-Вары» в Лиге чемпионов
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В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин новосибирский «Локомотив» победил «Карловы-Вары» (3:1). Счет в партиях — 25:19, 25:27, 25:18, 25:22 в пользу российского клуба.
«Локомотив» набрал четыре очка и стал третьим в группе, не сумев пробиться в плей-офф. Из группы вышли немецкий «Фридрихсхафен» и итальянский «Трентино».
Лига чемпионов. Мужчины
Группа E
«Локомотив» (Россия) — «Карловы-Вары» (Чехия) — 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 25:22)
3 декабря.
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