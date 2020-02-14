«Локомотив» обыграл «Апелдорн» и пробился в четвертьфинал Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин «Локомотив» (Новосибирск) выиграл у голландского клуба «Апелдорна» (3:1). Счет в партиях — 25:21, 25:17, 22:25, 25:20).

В первом матче «Локомотив» также победил 3:0 и пробился в следующий раунд. Его соперником по 1/4 финала стал бельгийский «Линдеманс».

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/8 финала

Апелдорн (Голландия) — Локомотив Н (Россия) — 1:3 (21:25, 17:25, 25:22, 20:25)