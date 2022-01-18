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Сегодня, 22:11

«Локомотив» уступил «Дрезднеру» в Лиге чемпионов

Евгений Петров
Корреспондент

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин калининградский «Локомотив» проиграл немецкому «Дрезднеру» (1:3).

Счет в партия — 21:25, 25:20, 25:22, 25:22 в пользу немецкого клуба. В другом матче группы А польский «Жешув» обыграл украинский «Прометей» (3:0).

После четырех туров лидирует в группе «Жешув» (10 очков). У «Локомотива» семь очков и второе место. Третьим идет «Дрезднер» (шесть очков). «Прометей» с одним очком на последнем месте.

Лига чемпионов. Женщины

Группа A

«Жешув» (Польша) — «Прометей» (Украина) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

«Локомотив» К (Россия) — «Дрезднер» (Германия) — 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25)

18 января.

ЖВК Локомотив (Калининград)
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