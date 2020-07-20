«Ленинградка» получила право принять участие в Кубке вызова

«Ленинградка» получила право принять участие в Европейском Кубке вызова (CEV Women's Challenge Cup), сообщает сайт российского клуба.

Напомним, что в 2009-ом году «ленинградки» уже привозили в родной город бронзовые медали Кубка Вызова.

Кубок вызова ЕКВ имеет практически полувековую историю — за это время он также именовался как Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. Самой титулованной командой турнира являются итальянская «Реджо-Эмилия» и немецкий «Мюнстер», выигрывавшие трофей по 3 раза. Помимо них обладателями Кубка становились российские, турецкие, азербайджанские, греческие и румынские клубы.

Действующим победителем Европейского Кубка вызова по итогам сезона-2018/2019 является итальянская «Монца».