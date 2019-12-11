«Кузбасс» уступил «Любляне» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа мужской Лиги чемпионов по волейболу словенская «Любляна» обыграла российский клуб «Кузбасс» — 3:2. Счет в партиях — 25:23, 25:16, 25:27, 23:25, 19:17.

«Кузбасс» с четырьмя очками после двух матчей занимает первое место в группе В. У «Любляны» два очка и последняя, четвертая позиция.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

«Любляна» (Словения) — «Кузбасс» (Россия) — 3:2 (25:23, 25:16, 25:27, 23:25, 19:17)

11 декабря.