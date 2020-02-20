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«Кузбасс» и «Факел» узнали своих соперников по 1/4 финала Лиги чемпионов

16:48
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В Люксембурге прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой в четвертьфинале «Кузбассу» предстоит встретиться с польским клубом «Закса», который занял первое место в группе Е, сообщает официальный сайт клуба из Кемерово.

Еще одна российская команда — «Факел», дебютировавший в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом раунде плей-офф сыграет с итальянской «Перуджей».

Дополнительная информация:

http://kuzbass-volley.ru/content/news/26472/

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