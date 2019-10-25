«Кузбасс» и «Факел» попали в одну группу Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка мужской Лиги чемпионов. «Кузбасс» и «Факел» попали вместе в одну группу B. Помимо них, в группе сыграют немецкий «Берлин» и словенская «Любляна».

Казанский «Зенит» попал в группу C, где его соперниками станут «Халкбанк» (Турция), «Ястшембский Венгель» (Польша) и «Гринярд Маасейк» (Бельгия).

Остальные группы выглядят следующим образом: группа A — «Мачерата» (Италия), «Трентино» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Ихострой» (Чехия); группа D — «Перуджа» (Италия), «Варшава» (Польша), «Тур» (Франция) и команда из квалификации; группа E — «Фридрихсхафен» (Германия), «Кендзежин-Козле» (Польша), «Кнак» (Бельгия), команда из квалификации.