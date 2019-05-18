Казанский "Зенит" проиграл в финале Лиги чемпионов. Россия осталась без титула впервые с 2011 года

Итальянский "Лубе Чивитанова" выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче клуб обыграл казанский "Зенит", взяв реванш за прошлогоднее поражение в финале.
Казанский "Зенит" до этого четыре года подряд побеждал в главном еврокубковом турнире. Всего на его счету шесть данных титулов. Россия осталась без кубка Лиги чемпионов впервые с 2011 года.
Лига чемпионов
Мужчины
Финал
"Зенит-Казань" (Россия) - "Лубе Чивитанова" (Италия) - 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2018-2019/playoff/
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