Казанский "Зенит" проиграл в финале Лиги чемпионов. Россия осталась без титула впервые с 2011 года

Итальянский "Лубе Чивитанова" выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче клуб обыграл казанский "Зенит", взяв реванш за прошлогоднее поражение в финале.

Казанский "Зенит" до этого четыре года подряд побеждал в главном еврокубковом турнире. Всего на его счету шесть данных титулов. Россия осталась без кубка Лиги чемпионов впервые с 2011 года.

Лига чемпионов

Мужчины

Финал

"Зенит-Казань" (Россия) - "Лубе Чивитанова" (Италия) - 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25)