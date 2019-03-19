Казанский "Зенит" обыграл "Лотос Трефл" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" переиграл "Лотос Трефл" (2:3, золотой сет - 15:12) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Российский клуб вышел в полуфинал турнира.

Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Зенита". По правилам турнира при таком результате итог двух игр определялся в "золотом" сете. Казанцы обыграли поляков – 15:12.

Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала

"Зенит" (Россия) - "Лотос Трефл" (Польша) - 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17)

Золотой сет (15:12)

Соперник казанской команды по полуфиналу ЛЧ определится позднее.

"Зенит" побеждал в ЛЧ последние четыре сезона.

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