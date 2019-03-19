Казанский "Зенит" обыграл "Лотос Трефл" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" переиграл "Лотос Трефл" (2:3, золотой сет - 15:12) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Российский клуб вышел в полуфинал турнира.
Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Зенита". По правилам турнира при таком результате итог двух игр определялся в "золотом" сете. Казанцы обыграли поляков – 15:12.
Лига чемпионов. Мужчины
1/4 финала
"Зенит" (Россия) - "Лотос Трефл" (Польша) - 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17)
Золотой сет (15:12)
Соперник казанской команды по полуфиналу ЛЧ определится позднее.
"Зенит" побеждал в ЛЧ последние четыре сезона.
МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🔥#ЗарядисьВолейболом pic.twitter.com/LMOz8KzVbq– Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) 19 марта 2019 г.
Решающий розыгрыш🔝🔝😎 pic.twitter.com/9I3CQGSVxA– Зенит-Казань⚡️ (@volleyzenit) 19 марта 2019 г.
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