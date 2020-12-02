«Локомотив» уступил «Фридрихсхафену» в Лиге чемпионов

«Фридрихсхафен» победил новосибирский «Локомотив» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:20, 25:23, 25:22 в пользу немецкого клуба.

«Локомотив» потерпел второе поражение кряду. Ранее команда уступила «Трентино» (2:3) и с одним очком занимает третье место в группе Е. У «Фридрихсхафена» шесть очков и первое место.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа E

«Фридрихсхафен» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

2 декабря.