«Локомотив» уступил «Фридрихсхафену» в Лиге чемпионов
20:00
«Фридрихсхафен» победил новосибирский «Локомотив» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:20, 25:23, 25:22 в пользу немецкого клуба.
«Локомотив» потерпел второе поражение кряду. Ранее команда уступила «Трентино» (2:3) и с одним очком занимает третье место в группе Е. У «Фридрихсхафена» шесть очков и первое место.
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
Группа E
«Фридрихсхафен» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
2 декабря.
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