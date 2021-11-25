«Динамо-Ак-Барс» проиграл «Фенербахче» на старте Лиги чемпионов
21:30
«Фенербахче» победил «Динамо-Ак-Барс» (3:2) в групповом турнире Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.
Российский клуб вел 2:0 по партиям, но не сумел удержать перевес. Счет матча в партиях — 15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7 в пользу турецкой команды. Оба коллектива провели стартовый на турнире.
В следующем туре 7 декабря российский клуб примет французский «Безье».
Лига чемпионов. Женщины
Группа D
«Фенербахче» (Турция) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 3:2 (15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7)
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