«Динамо-Ак-Барс» проиграл «Фенербахче» на старте Лиги чемпионов

«Фенербахче» победил «Динамо-Ак-Барс» (3:2) в групповом турнире Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.

Российский клуб вел 2:0 по партиям, но не сумел удержать перевес. Счет матча в партиях — 15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7 в пользу турецкой команды. Оба коллектива провели стартовый на турнире.

В следующем туре 7 декабря российский клуб примет французский «Безье».

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Фенербахче» (Турция) — «Динамо-Ак Барс» (Россия) — 3:2 (15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7)