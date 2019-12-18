«Енисей» вышел в 1/8 финала женского Кубка Вызова

«Енисей» провел ответный матч 1/16 финала женского Кубка Вызова. Российская команда на своей площадке на тай-брейке обыграла венгерский «Уйпешт».

В первой встрече команда из Красноярска победила в четырех сетах. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала.

Соперник российской команды в следующей стадии определится в противостоянии «Олимпиакос» (Греция) — «Хапоэль» (Израиль).

Волейбол

Кубок вызова. Женщины

1/16 финала

Енисей (Россия) — Уйпешт (Венгрия) — 3:2 (25:27, 16:25, 25:14, 25:21, 15:5)