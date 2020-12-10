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«Динамо» проиграло «Эджзаджибаши» в Лиге чемпионов

21:58
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин московское «Динамо» уступило «Эджзаджибаши» (0:3). Счет в партиях — 25:18, 25:20, 25:14 в пользу турецкого клуба.

«Динамо» замыкает турнирную таблицу группы D, имея в активе три очка. У «Эджзаджибаши», восемь очков, команда на первом месте.

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Эджзаджибаши» (Турция) — «Динамо» М (Россия) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:14)

10 декабря.

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