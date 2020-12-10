«Динамо» проиграло «Эджзаджибаши» в Лиге чемпионов
21:58
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди женщин московское «Динамо» уступило «Эджзаджибаши» (0:3). Счет в партиях — 25:18, 25:20, 25:14 в пользу турецкого клуба.
«Динамо» замыкает турнирную таблицу группы D, имея в активе три очка. У «Эджзаджибаши», восемь очков, команда на первом месте.
Лига чемпионов. Женщины
Группа D
«Эджзаджибаши» (Турция) — «Динамо» М (Россия) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:14)
10 декабря.
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