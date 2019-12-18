«Динамо-Казань» обыграло «Потсдам» в 1/16 финала Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди женщин «Динамо-Казань» выиграло у немецкого «Потсдама» — 3:1. Счет в партиях — 25:20, 15:25, 25:12, 25:23.

В первом матче российский клуб также победил — 3:2. В 1/8 финала их соперником станет победитель пары «Запорожье» (Украина) — «Монца» (Италия).

Кубок ЕКВ. Женщины

1/16 финала

«Динамо-Казань» (Россия) — «Потсдам» (Германия) — 3:1 (25:20, 15:25, 25:12, 25:23)

18 декабря.