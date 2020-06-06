Диагональный «Перуджи» и сборной Сербии заразился коронавирусом
15:15
Диагональный итальянской «Перуджи» и сборной Сербии Александр Атанасьевич заразился коронавирусом, сообщает Sport Klub.
После дня в инфекционной больнице, волейболист был отправлен на домашнее лечение, поскольку болезнь у него протекает в легкой форме.
Атанасьевич вернулся на родину из Перуджи, где долгое время находился на карантине. Теперь игрока ждет лечение и новый 14-дневный карантин.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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