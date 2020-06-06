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Диагональный «Перуджи» и сборной Сербии заразился коронавирусом

15:15
Александр Атанасьевич. Фото Instagram.
Александр Атанасьевич. Фото Instagram.
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Диагональный итальянской «Перуджи» и сборной Сербии Александр Атанасьевич заразился коронавирусом, сообщает Sport Klub.

После дня в инфекционной больнице, волейболист был отправлен на домашнее лечение, поскольку болезнь у него протекает в легкой форме.

Атанасьевич вернулся на родину из Перуджи, где долгое время находился на карантине. Теперь игрока ждет лечение и новый 14-дневный карантин.

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