"Локомотив" уступил "Теруэлю" в Лиге чемпионов
21 января 2015, 00:12
Новосибирский "Локомотив" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов уступил "Теруэлю" в трех партиях – 0:3. Российская команда уже обеспечила себе первое место в группе B и выход в следующую стадию турнира.
Лига чемпионов
Мужчины
Групповой турнир
5-й тур
Группа B
"Теруэль" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" Н (Россия) – 3:0 (29:27, 25:23, 26:24)
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