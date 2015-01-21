"Локомотив" уступил "Теруэлю" в Лиге чемпионов

Новосибирский "Локомотив" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов уступил "Теруэлю" в трех партиях – 0:3. Российская команда уже обеспечила себе первое место в группе B и выход в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов

Мужчины

Групповой турнир

5-й тур

Группа B

"Теруэль" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" Н (Россия) – 3:0 (29:27, 25:23, 26:24)