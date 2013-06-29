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29 июня 2013, 00:16

Женская Лига чемпионов: Капрара приедет в Москву, Гамову ждут поездки в Цюрих и Бакэу

Артем Агапов
редактор отдела интернет
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В Вене завершилась жеребьевка женской Лиги чемпионов-2013/14. Чемпионки России, казанское "Динамо" сыграет с польским клубом "Даброва-Гурница", румынской "Ситиницей" (Бакэу) и швейцарским "Волеро".

Соперником московского "Динамо" стала команда бывшего главного тренера сборной России Джованни Капрары, победительница минувшего чемпионата Италии "Пьяченца", азербайджанский "Игдисадчи" (Баку) и лучший клуб Сербии "Црвена Звезда" (Белград).

Дебютанта Лиги чемпионов, "Омичку", ждет соперничество за выход в плей-офф (7 победителей групп и 5 лучших вторых команд групп) с чемпионом Азербайджана "Рабитой" (Баку), финалистом французской лиги "Безье" и вторым клубом немецкой бундеслиги "Дрезденером". (Андрей АНФИНОГЕНТОВ)

 

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