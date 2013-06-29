Женская Лига чемпионов: Капрара приедет в Москву, Гамову ждут поездки в Цюрих и Бакэу

В Вене завершилась жеребьевка женской Лиги чемпионов-2013/14. Чемпионки России, казанское "Динамо" сыграет с польским клубом " Даброва-Гурница ", румынской " Ситиницей" (Бакэу) и швейцарским "Волеро".

Соперником московского "Динамо" стала команда бывшего главного тренера сборной России Джованни Капрары, победительница минувшего чемпионата Италии "Пьяченца", азербайджанский "Игдисадчи" (Баку) и лучший клуб Сербии "Црвена Звезда" (Белград).