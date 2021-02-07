Финал клубного ЧМ в шестой раз не будет противостоянием клубов из Европы и Южной Америки

«Тигрес» стал первым в истории клубом из КОНКАКАФ, вышедшим в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале мексиканцы победили «Палмейрас» со счетом 1:0, единственный мяч провел 35-летний Андре-Пьер Жиньяк с пенальти.

Это шестой случай в истории, когда финал не будет противостоянием команд из Европы и Южной Америки. Ранее до решающей игры доходили две африканских команды и две азиатских. Все четыре раза они проигрывали европейским соперникам. Кроме того, в первом экспериментальном розыгрыше в 2000 году в финале сошлись две команды из Южной Америки «Коринтианс» и «Васку да Гама» (0:0, пенальти 4:3).

В 2010 году «Интер» разгромил «ТП Мазембе» из ДР Конго (3:0), в 2013-м «Бавария» победила «Раджу» из Марокко (2:0), в 2016-м «Реал» в дополнительное время вырвал победу у японской «Касимы» (4:2), а два года спустя также мадридский клуб крупно обыграл «Аль-Айн» из ОАЭ (4:1).

Соперник «Тигреса» определится в матче египетского «Аль-Айна» и немецкой «Баварии».

Последний раз турнир выигрывал неевропейский клуб в 2012 году, когда «Коринтианс» одолел «Челси» 1:0.