«Монреаль» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, после первого периода). Перед началом матча был исполнен гимн США, во время которого на экранах продемонстрировали видеоролик в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

«Монреаль» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, после первого периода). Перед началом матча был исполнен гимн США, во время которого на экранах продемонстрировали видеоролик в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».