Матч «Монреаль» — «Вашингтон» начался c гимна и ролика в память о Брайанте
«Монреаль» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, после первого периода). Перед началом матча был исполнен гимн США, во время которого на экранах продемонстрировали видеоролик в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.
#RIPMambaAndGianna pic.twitter.com/U2FSNbh3Yd— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 28, 2020
Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.
Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».
«Монреаль» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, после первого периода). Перед началом матча был исполнен гимн США, во время которого на экранах продемонстрировали видеоролик в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.
Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.
Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».