«Могут соревноваться, где это разрешено». Кого из россиян допустят до Универсиады?

На ближайших студенческих играх 6 из 18 видов спорта точно недоступны для наших спортсменов, остальные кандидаты будут ждать виз.

На этой неделе появилась надежда на участие нейтральных спортсменов из России во Всемирных летних студенческих играх, которые пройдут с 16 по 27 июля 2025 года в Рейнско-Рурском регионе (Германия). Всего несколько месяцев назад — минувшей зимой — Международная федерация студенческого спорта (FISU) не пустила представителей нашей страны на зимнюю Универсиаду в Турин (Италия), несмотря на призывы местных политиков отказаться от санкций. Однако теперь позиция FISU, кажется, поменялась. Глава этой организации Леонц Эдер заявил, что будет рад видеть тех из наших атлетов, которые уже прошли фильтр допуска в международных федерациях и имеют нейтральный статус. Это может открыть дорогу в Рур россиянам из 12 видов спорта — если, конечно, власти Германии не станут чинить визовых препятствий, чем они в последние годы и занимались.

Участвовать в нейтральном статусе

Обнадеживающие заявления были сделаны по итогам визита российской делегации в штаб-квартиру FISU в Лозанне (Швейцария). В переговорах участвовали президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков (избранный на этот пост год назад), сотрудник Минспорта РФ Максим Уразов и бывший гендиректор ОКР Марат Бариев. «Мы благодарны президенту FISU за возможность встретиться, — подвел итоги беседы Сергей Крюков. — Мы уверены, что при постоянном развитии и стремлении сделать все возможное для развития университетского спорта мы сможем многого добиться в кратчайшие сроки. Первым шагом на этом пути станет возможность для наших студентов-спортсменов принять участие во Всемирных студенческих играх FISU в Германии».

«Университетский спорт способен укреплять чувство общности, и я считаю, что общение необходимо в любых ситуациях, — ответил Леонц Эдер. — Что касается участия во Всемирных студенческих играх 2025 года в регионе Рейн-Рур (Германия), наша позиция не изменилась, и мы продолжим следовать рекомендациям МОК и международных федераций. Студенты-спортсмены в нейтральном статусе могут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно».

Если данные намерения воплотят в жизнь, это действительно будет прорыв. Ведь наша страна полноценно не участвовала в больших мультиспортивных соревнованиях более трех лет. На Универсиадах нас не было с 2019 года. А выступление 15 наших нейтралов на Олимпиаде-2024 в Париже навряд ли можно воспринимать всерьез. С другой стороны, FISU — крайне осторожная организация. И в «российском вопросе» в последние годы она действовала, прямо скажем, трусливо — отстранила от руководства прежнего главу россиянина Олега Матыцина и за полтора года до старта перенесла из Екатеринбурга в Чэнду (Китай) летнюю Универсиаду-2023. На нее наших спортсменов не пустили, хотя уже тогда действовали рекомендации МОК по смягчению санкций.

Президент FISU Леонц Эдер. Фото Global Look Press

Надо просто набраться терпения

«Президент FISU Леонц Эдер подчеркнул, что студенческий спорт — это не только соревнования, но и важный элемент для укрепления международных связей, — написал в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. — На встрече он подтвердил, что российские спортсмены смогут выступить пока в нейтральном статусе, следуя рекомендациям МОК. Это важный шаг и сигнал, что наш студенческий спорт снова возвращается на глобальную арену. Впереди много работы. Но сегодня — отличный день для всей спортивной студенческой семьи России».

По данным «СЭ», поездка на Универсиаду будущим летом сейчас экстренно включается в соревновательные планы ряда национальных федераций. Однако возвращение в студенческий спорт будет обставлено рядом серьезных ограничений. В первую очередь это возраст с 17 до 28 лет. Ранее требовалась принадлежность атлета к какому-то вузу, но этот формальный момент в случае необходимости обходится достаточно легко. А вот момент с нейтральным статусом может стать серьезным препятствием для десятков атлетов из России. Ведь, судя по всему, FISU не собирается по примеру МОК собирать собственную комиссию по допуску, а намерена руководствоваться решениями международных федераций, которые порой очень своеобразны.

В программе студенческих Игр FISU Рейн-Рур 2025 года 18 видов спорта. Пять из них — командные, в которых Россия не допускается согласно рекомендациям МОК. В баскетболе, волейболе и водном поло уже состояли жеребьевки, так что там шансов для нас не осталось. Так же мимо, скорее всего, баскетбол 3х3 (в том числе на колясках) и пляжный волейбол. Также нам не подтверждают нейтральных статусов в легкой атлетике. Непонятной остается ситуация в гимнастике (спортивной и художественной), где выдали довольно много статусов, но из-за необоснованных отказов все сборные объявили международной федерации бойкот. С этой ситуации теперь будет разбираться суд. Но распространяется ли бойкот на Универсиаду?

Что остается потенциальным участником Рура-2025 из России: бадминтон, стрельба из лука, фехтование (в нем у нас тоже не допущены лидеры из-за принадлежности к ЦСКА и «Динамо»), академическая гребля, дзюдо, тхэквондо, теннис, настольный теннис, прыжки в воду и плавание. В водных видах делегация обещает быть самой массовой, поскольку ситуация с нейтральным статусом в последние месяцы продвигается очень активно. Правда, с 27 июля по 3 августа нашим ведущим пловцам стартовать на чемпионате мира в Сингапуре, и Универсиада может помешать спокойной подготовке к главному турниру года. Как бы то ни было, делегация более чем из сотни россиян на студенческих играх в Германии вроде бы реальна. Другой вопрос — как решатся их визовые проблемы.

Фото Global Look Press

Германия в последние годы вела себя в отношении российских спортсменов крайне недружелюбно. Из-за позиции немецкого правительства наши сборные столкнулись с отказом во въезде на несколько крупных турниров. Правда, в теннисе при этом особых проблем не возникало. В ФРГ с начала мая начнет работу новое правительство. Его вероятный глава — лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц — высказывается о России жестко, но у него может быть свой подход к допуску наших граждан, в частности на Универсиаду-2025 в Рейнско-Рурский регион. Наверняка возникнет фактор украинских активистов, которых в Германии сейчас достаточно много — не факт, что оргкомитет готов разбираться с их акциями. С другой стороны, это все неизбежные процессы. Возвращение России на мировую спортивную арену легким не будет, и всем надо просто набраться терпения.